Владелец магазина бесплатно раздавал просроченные продукты. Его наказали

Недавно на «Клерке» писали про бизнесмена родом из Египта. Он бесплатно раздавал еду нуждающимся, и теперь его накажут «за нарушение самоизоляции».

Как оказалось, случай далеко не единственный. У нас в комментариях поделились случаем о бизнесмене из Екатеринбурга, который бесплатно раздавал еду. у которой выходили сроки годности. И его тоже оштрафовали.

Историю опубликовало издание znak.com.

Суть истории в том, что в Екатеринбурге основатель сети ресторанов «Сушкофф» и «Дель Песто» Иван Зайченко организовал в своем продуктовом магазине «Жизньмарт» полку для просроченных продуктов, которые желающие могли забирать бесплатно.

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А после того, как об этом написали в СМИ, в магазин пришли сотрудники Роспотребнадзора.

Как рассказал сам бизнесмен:

«К нам пришли из Роспотребнадзора из-за информации в СМИ. Отмечу, что они продукции, которую мы раздаем, не увидели. Они фактически нашли просроченную продукцию, которую мы не успели выложить еще на полку. Фактически эта продукция лежала в реализации у нас, но там просрочка была час, и фактически ребята не могли выявить ее, потому что этот час они сидели с сотрудником Роспотребнадзора. Я понимаю действия с их стороны, потому что это закон, это их обязанность».

При этом, он понимает, что сотрудники ведомства просто делают свою работу. В торговом зале не должно быть просроченной продукции совсем. Бизнесмен не понимает, почему так написан закон.

«Сама бредовость этого закона вызывает у меня полное возмущение и непонимание. Я видел много примеров, когда в европейских странах просроченные продукты раздают. Я вижу сам, как просроченные продукты забирают сотрудники и кушают их дома. Я вижу, как это все выкидывается, и искренне не понимаю [эти законы]. У нас полстраны недоедает, почему бы не сделать, чтоб люди питались хотя бы не из помойки, а хотя бы из магазинов, хоть и не самой свежей едой. Что, жалко что ли? Как будто кому-то от этого хуже станет».

Коллеги, а что вы думаете по этому поводу?