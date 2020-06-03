Касперская попросила правительство отнести IT к наиболее пострадавшим отраслям

Председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент Некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров попросили правительство РФ включить IT в перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса.

Письмо, по информации ТАСС, направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

«Ассоциации обращаются к Вам с просьбой поддержать предоставление IT-отрасли следующих срочных мер государственной поддержки: признать отечественную IT-отрасль пострадавшей от коронавируса, что будет означать возможность получения IT-компаниями уже принятых государством мер поддержки для пострадавших отраслей; провести рассрочку выплат страховых взносов на фонд оплаты труда и НДФЛ для компаний, производящих IT-продукцию, за 2020 год на следующие 4 года — 2021-2024 годы; поддержать и/ или субсидировать государственный спрос на отечественную IT-продукцию, что позволит компаниям пережить экономический кризис», — говорится в письме.

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В мае 2020 года крупнейшие отраслевые ассоциации АРПП «Отечественный софт» и НП «Руссофт» провели опросы для выявления степени влияния кризиса на своих членов, и результаты этих опросов совпали с данными ЦБ России. Средняя выручка отечественных компаний разработчиков программного обеспечения в течение мая 2020 года в процентном соотношении упала почти вдвое (на 48,9%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а более 10% компаний заявили о падении более чем на 90%.

Авторы письма попросили главу правительства при оценке необходимости поддержки IT-отрасли учесть, что индустрия разработки ПО — это высокоинтеллектуальная отрасль с высоким порогом «входа», создающая технически сложные продукты, на разработку которых уходят годы, и в случае банкротства компаний восстановление их будет крайне затруднено либо невозможно.