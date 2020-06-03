Бюджетникам не надо будет сдавать часть отчетности за полугодие

Правила представления дополнительных форм годовой и квартальной бюджетной отчетности изменят. Проект приказа Минфина опубликован для обсуждения.

Дополнительные формы отчетности об исполнении федерального бюджета и инструкции по их составлению утверждены приказом Минфина от 01.03.2016 № 15н (ред. от 06.04.2020).

Минфин уже издал ранее приказ, что бюджетная отчетность по дополнительным формам, предусмотренным приложением № 1 к приказу № 15н, по состоянию на 1 апреля 2020 года не составляется и не представляется. Речь идет о форме № 0503191 «Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам», форме № 0503192 «Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным обязательствам» и форме № 0503193 «Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям организациям».

Теперь министерство предлагает не составлять эти формы и по состоянию на 1 июля 2020 года.