На 10% вырастут цены на детские товары, на 5% товары для дома. Ритейлеры предрекают закрытие торговых точек

Прогнозируют закрытие торговых точек более, чем у половины российских ритейлеров.

В 2020 году 65% всех сетей в России планируют закрыть в среднем по 15 торговых точек. 30% из них — представители fashion-сегмента. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании «Магазин магазинов» на основе опроса ритейлеров. Лишь 18% ритейлеров не собираются закрывать свои магазины, 17% не приняли окончательного решения.

В 2019 году доля ритейлеров всех профилей, закрывавших торговые точки, составила 20%, рассказала ведущий аналитик компании Ярославна Шилова.

Закрытие магазинов может спровоцировать рост цен.

По оценке Ярославны Шиловой, рост цен возможен в первую очередь на продукты питания, хотя эти сети пока не закрывали свои торговые точки. На 10% может увеличиться стоимость детских и спортивных товаров, на 5% — товаров для дома.

По материалам «Известий».