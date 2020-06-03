Минтруд подумает об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми

Минтруд намерен рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, заявил на брифинге во вторник глава ведомства Антон Котяков.

«Начиная со вчерашнего дня был дан старт программе поддержки малообеспеченных семей, в которых воспитываются дети от трех до семи лет. На эту меру поддержки имеют право граждане, среднедушевой доход семей которых ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи», — цитирует главу Минтруда РИА Новости.

Котяков рассказал о средствах на выплаты для семей с детьми до трех лет

В среднем по стране, по его словам, размер выплаты составляет 5,5 тысяч рублей в месяц на ребенка.