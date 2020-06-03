Минтруд подумает об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми

Минтруд намерен рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, заявил на брифинге во вторник глава ведомства Антон Котяков.
«Начиная со вчерашнего дня был дан старт программе поддержки малообеспеченных семей, в которых воспитываются дети от трех до семи лет. На эту меру поддержки имеют право граждане, среднедушевой доход семей которых ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи», — цитирует главу Минтруда РИА Новости.
Котяков рассказал о средствах на выплаты для семей с детьми до трех лет
В среднем по стране, по его словам, размер выплаты составляет 5,5 тысяч рублей в месяц на ребенка.
«На 2021 год нам дано поручение проанализировать, насколько выплата является достаточной... в перспективе будет рассматривать вопрос об ее увеличении», — добавил Котяков.