«Мы что, должны из соцсетей о ЧП узнавать?». Путин отчитал чиновников за катастрофу в Норильске

Президент провел совещание по ликвидации катастрофы в Норильске, там где из поврежденного резервуара ТЭЦ вытекло топливо и попало в реки.
Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Усса. А затем отчитал руководство комбината, где произошла утечка топлива.
На фразу губернатора «доклад закончил», Путин ответил:
«Ну что доклад-то? И закончил? А что делать-то? Вы же губернатор!»
После этого, спросив кто руководитель комбината, обратился к нему:
«Мы чего, должны узнавать информацию о чрезвычайных ситуаций из социальных сетей что ли? У вас там всё в порядке со здоровьем?!»
А вот и видео:
Президента возмутил тот факт, что информация о ЧП на ТЭЦ поступила в МЧС лишь спустя два дня. А к текущему моменту нет никакого конкретного плана по устранению последствий аварии.