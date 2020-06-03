«Мы что, должны из соцсетей о ЧП узнавать?». Путин отчитал чиновников за катастрофу в Норильске

Президент провел совещание по ликвидации катастрофы в Норильске, там где из поврежденного резервуара ТЭЦ вытекло топливо и попало в реки.

Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Усса. А затем отчитал руководство комбината, где произошла утечка топлива.

На фразу губернатора «доклад закончил», Путин ответил:

«Ну что доклад-то? И закончил? А что делать-то? Вы же губернатор!»

После этого, спросив кто руководитель комбината, обратился к нему:

«Мы чего, должны узнавать информацию о чрезвычайных ситуаций из социальных сетей что ли? У вас там всё в порядке со здоровьем?!»

А вот и видео:

Президента возмутил тот факт, что информация о ЧП на ТЭЦ поступила в МЧС лишь спустя два дня. А к текущему моменту нет никакого конкретного плана по устранению последствий аварии.