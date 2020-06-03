Определен прожиточный минимум за 1 квартал 2020

На федеральном портале опубликован проект, подготовленный Минтрудом об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по РФ за 1 квартал 2020 года.

ПМ составил:

на душу населения 10843 рубля;

для трудоспособного населения 11731 рубль;

для пенсионеров 8944 рубля;

для детей 10721 рубль.

В итоге величина прожиточного минимума за 1 квартал 2020 по отношению к 4 кварталу 2019 увеличилась на душу населения на 2,2%, для трудоспособного населения — на 1,9%, для пенсионеров — на 1,8%, для детей — на 3,3%.

По данным Росстата, индекс потребительских цен в 1 квартале 2020 к предыдущему кварталу составил 101,1 %, уточняется в пояснительной записке к проекту.