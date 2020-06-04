Если за фирму-покупателя заплатил сотрудник, продавец обязан пробить кассовый чек

Компания выставила счет контрагенту – другой организации, но у неё заблокировали расчетный счет в банке. Счет оплатил «физик» – сотрудник контрагента.

Оплату он отправил от своего имени, но указал в платежке реквизиты счета, который выставила компания, и данные контрагента. Должна ли компания выбить чек в этом случае? Ответ на этот вопрос дала зам.начальника контрольного отдела УФНС по Санкт-Петербургу, его опубликовала газета УНП Северо-Запад.

Да, нужно выбить чек. Компания вправе не проводить операцию по ККТ, если рассчитывается в безналичном порядке без предъявления электронного средства платежа с контрагентом – другой организацией (п. 9 ст. 2 Закона № 54-ФЗ). Но в данном случае с компанией рассчитывается «физик». Не имеет значения, что он платит за организацию. Нужно выбить чек независимо от способа оплаты.