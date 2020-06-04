Бизнесу отказывают в субсидиях, если СЗВ-М за март сдана позже 15 апреля. Но ведь были нерабочие дни!

Многие предприниматели и организации, которые имеют право на получение субсидии в размере МРОТ на каждого работника, столкнулись с проблемой — им отказывают в перечислении денег, потому что СЗВ-М за март была сдана позже 15 апреля.

Вот такую историю рассказала в форуме «Клерка» предприниматель из Краснодара, наш давний пользователь:

«Жду денег, денег нет — через горячую линию ФНС добираюсь до своей налоговой (где трубку не берут), они открывают мои результаты и сообщают, что поскольку СЗВ-М за март я подала позднее, чем 15 апреля, то за март у меня 0 работников, и то, что я получила 12 130 только за себя — это и есть моя субсидия. Сами они ничего не считают, автоматически считает программа, больше вам ничего не положено»

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Да, срок сдачи СЗВ-М за март истек 15 апреля. Но в стране были объявлены нерабочие дни. Причем в некоторых регионах был жесткий карантин, как у автора темы.

«Я сидела дома на жестком карантине (родственники в группе риска), внимательно читала все разъяснения. Что ПФ принимает отчетность в какую-то коробочку у входа прямо во время жесточайшего запрета на выход из дома кроме как в аптеку и магазин — мне даже в голову не приходило».

Т.е. получается, что, по мнению ПФР и налоговой, страхователи должны были наплевать на все запреты и ехать сдавать СЗВ-М в некую коробочку. При том, что согласно нашему же гражданскому законодательству, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий. Это касается и сдачи СЗВ-М, что и признавал сам ПФР в письме № 08-19/19045 от 28.12.2016.

Жалоб на отказы из-за якобы несвоевременной сдачи СЗВ-М уже достаточно много. При этом куда кидаться людям, непонятно. В ИФНС, как обычно, ответ один — так посчитала программа. Была поставлена задача выгрузить данные из ПФР на дату 15 апреля, их и выгрузили. Не задумываясь о том, что 15 апреля срок сдачи СЗВ-М не истек у всех организаций и ИП, которые не работали в силу Указа Президента.