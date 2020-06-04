⚡Носить маски придется, возможно, до февраля: Собянин

Мэр Москвы сказал, что носить маски нужно до появления вакцины. А появится она не раньше осени. А в худшем случае — до февраля.

«Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам — от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», — сказал он.

Также Собянин дал прогноз, когда люди вернутся к прежнему образу жизни:

«Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни», — добавил мэр.

По материалам «ТАСС».