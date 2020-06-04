С началом кризиса больше половины российских компании сократили фонд оплаты труда

Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос работодателей, чтобы выяснить, пришлось ли им сокращать персонал или фонд оплаты труда в связи с текущим кризисом, а также планируют ли они сокращения сотрудников в ближайшие месяцы.

В ходе опроса 45% опрошенных работодателей заявили о том, что численность персонала в их компаниях сократилась.

«Стоит отметить, что в опросе о настроениях российских работодателей, который проводился в конце апреля 2020 года был аналогичный вопрос, однако тогда доля утвердительно ответивших на него респондентов составила лишь 20%. Очевидно, май этого года стал не самым простым месяцем для российских компаний», — комментирует руководитель PR-службы HeadHunter макрорегиона Юг Алёна Манохина.

В то же время увеличилась доля тех компаний, которые рассказали об увеличении штата: в апреле их было только 3%, а сейчас — 14%. Те, кто планируют сокращение персонала в ближайшие месяцы, говорят об уменьшении численности в среднем на 16%. Компании, планирующие увеличение, подразумевают, в среднем, рост штата на 10%.

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Также выяснилось, что фонд оплаты труда с началом текущего кризиса сократился в 56% опрошенных компаний: в среднем уменьшение произошло на 28%. В каждой десятой он увеличился, в каждой третьей — не изменился. О планах по уменьшению ФОТ в ближайшие полгода заявили 28% опрошенных работодателей (речь идёт в среднем об уменьшении на 18%), а об увеличении — 23% (речь об увеличении на 22%).

Опрос проводился с 26 по 29 мая 2020 среди 83 представителей российских компаний.