В проекте КоАП штрафы за утечку персональных данных увеличили в 10 раз. Эксперт считает, что этого мало

Штрафы за утечку персональных данных могут вырасти, следует из проекта новой редакции КоАП, который был разработан Минюстом России и 29 мая был выложен на обсуждение на портале общественного обсуждения.

Для юридических лиц с 50 тыс. до 500 тыс. руб.

Для ИП с 20 тыс. до 300 тыс. руб.,

Для должностных лиц — с 10 тыс. до 100 тыс. руб.,

Для остальных граждан — с 2 тыс. до 20 тыс. руб.

Член Генерального совета Партии Роста, глава «Агентства кибербезопасности» Евгений Лифшиц считает, что для обеспечения персональных данных штрафы необходимо кратно увеличить:

«Звучит внушительно — "увеличили в 10 раз", но, если посмотреть на абсолютные величины этих штрафов и сравнить их, например, с размерами европейских штрафов за утечку по GDPR, это просто смешно. Если их поднять еще в 10 раз, тогда это имело бы смысл, или, например если штрафовать не за инцидент, а суммировать за данные одного человека. А пока это несерьезно, и утечки будут продолжаться. особенно на фоне грядущих новых массивов данных — "цифрового профиля россиян" и так далее.

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Утечек будет становиться больше, потому что персональные данные стали товаром, который пользуется повышенным спросом. Наблюдать мы это будем, пока на государственном уровне кратно не повысятся штрафы. Только это заставит компании отнестись всерьез к повышению уровня информационной безопасности.

Решение, которое очень хотелось бы увидеть воплощенным в реальность, это единый реестр, например, на базе госуслуг, где можно было бы четко увидеть, где, кому и на каких условиях давали согласие на обработку персональных данных. И отозвать свое согласие одним нажатием. Что-то подобное уже обсуждалось с прошлым составом правительства. В сегодняшней ситуации, когда личными данными может владеть кто угодно на непрозрачных условиях, неудивительно, что эти данные периодически "утекают" и людям звонят мошенники и отправляют фишинговые ссылки вам на личную почту».