Озвучены три разных сценария по росту безработицы

Коронакризис может спровоцировать массовую безработицу, уровень которой грозит подскочить до 8–10% от рабочей силы в случае реализации пессимистичного сценария.

Об этом говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Эксперты оценили последствия для занятости в зависимости от глубины кризиса, передает РБК.

Оптимистичный сценарий

Карантин завершится в июне. Предприятия умеренно сократят сотрудников. Уровень безработицы на пике составит 5,3–5,6% (по данным Росстата, по итогам 2019 года она составляла 4,6%). Реальные зарплаты начнут расти на 0,5–0,7% в 2021 году и выйдут на устойчивый прирост в 2,3–2,7% в 2023 году.

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Базовый сценарий

Случится повторный карантин из-за коронавируса осенью-зимой. Безработица вырастет до 8–8,3% в 2021 году и 7–7,3% в 2022–2023 годах. Реальные зарплаты сократятся на 4,5–4,8% в 2020 году и выйдут на темпы роста в 2,2–2,5% только в 2023 году.

Пессимистичный сценарий

Пандемия затянется до первого квартала 2022 года. Это вызовет глубокий шок мировой экономики с беспрецедентным падением мирового ВВП на 5–5,2%. В таком случае безработица в России вырастет до «катастрофических» 10,5–10,7%, причем острота проблемы сохранится даже в 2023 году с уровнем в 9–9,5%. Реальные зарплаты упадут на 9–9,3% в 2020 году и на 1,7–2% в 2021 году, рост на 2–2,5% ожидается в 2023 году.