Полиция начала штрафовать родителей за детей на площадках. Без предупреждения

С сегодняшнего дня в Псковской области полиция начинает штрафовать родителей, позволяющих детям гулять на детских площадках.

Никакого предварительного предупреждения об ответственности за эти нарушения не будет, сразу же будет выписываться штраф, передает РИА Новости.

В регионе в рамках смягчения мер по COVID-19 детям разрешено гулять без сопровождения родителей в период с 12.00 до 20.00 мск, но не больше, чем по двое. Также открыты для посещения парки, скверы и набережные при условии, что люди не будут сидеть на скамейках и заходить на детские площадки.

Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, из-за тех жителей, которые не соблюдают установленные ограничения, в том числе и по допуску на детские площадки, страдает остальное население региона, а также экономика Псковской области в целом.

