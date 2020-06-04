Новый вид пропусков в Москве. Для МФЦ

Для посещения МФЦ в Москве нужно будет оформить пропуск на день. Количество пропусков не ограничено, и они нужны если добираться на транспорте.

На сайте Правительства Москвы появились поправки указы Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ.

«Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях получения государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели» — говорится в п. 4.7 поправок к указам.

Данный указ №66-УМ, от 04.06.2020 вы можете скачать из вложения.