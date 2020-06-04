Люди стали чаще ходить в магазины, но покупать меньше за один раз. Как до эпидемии

Покупатели возвращаются к старым привычкам. Они снова начинают покупать поменьше, но чаще ходить в магазин.

Московский кредитный банк (МКБ) проанализировал как менялось поведение посетителей продовольственных магазинов в период с февраля по май включительно и выявил, что все возвращается на круги своя.

Так, до пандемии, в феврале и начале марта, россияне ходили за продуктами часто и совершали покупки на меньшие суммы. Средний чек не превышал 390 руб., количество операций на одну онлайн-кассу было около 60.

После введения режима нерабочих дней в марте средний чек вырос до 419 руб., количество покупок на один кассовый аппарат сократилось до 55. В апреле за продуктами стали ходить еще реже, совершая покупки на более крупную сумму – 50 операций на один терминал со средним чеком 504 руб.

Однако уже в мае тренд опять изменился – количество операций на один платежный терминал приблизилось к 55, средний чек составил 459 руб.

В первую неделю июня средний чек снизился еще больше – до 430 руб., количество операций выросло до 59.

Видимо, люди устали сидеть дома и выбираются в любой возможный момент. Тем более, что режим ограничений потихоньку смягчается.