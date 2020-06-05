Налоговики сообщили, куда возвращать ошибочно полученные субсидии

Налогоплательщикам, необоснованно получившим субсидию в размере 1 МРОТ на работника, необходимо её вернуть, предупреждают налоговики Хабаровского края.

Возвраты ошибочно перечисленных сумм осуществляются по следующим реквизитам:

Получатель: Сбербанк ПАО;

Счет получателя: 47422810000009999900;

Кор. счет получателя: 30101810400000000225;

ИНН/КПП получателя: 7707083893/773601001;

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК г. Москва;

БИК: 044525225.

При формировании возвратов необходимо учесть обязательность указания в поле «Назначение платежа» ссылки на номер и дату платежного поручения, которым пришли средства, и номер и дату реестра из поля «Назначение платежа» данного платежного поручения.

Каким образом субсидии могли уйти ошибочно, налоговики не поясняют. И очень удивляет, что счет для возврата в Сбербанке, а не УФК.