Налоговики сообщили, куда возвращать ошибочно полученные субсидии

Налогоплательщикам, необоснованно получившим субсидию в размере 1 МРОТ на работника, необходимо её вернуть, предупреждают налоговики Хабаровского края.
Возвраты ошибочно перечисленных сумм осуществляются по следующим реквизитам:
Получатель: Сбербанк ПАО;
Счет получателя: 47422810000009999900;
Кор. счет получателя: 30101810400000000225;
ИНН/КПП получателя: 7707083893/773601001;
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК г. Москва;
БИК: 044525225.
При формировании возвратов необходимо учесть обязательность указания в поле «Назначение платежа» ссылки на номер и дату платежного поручения, которым пришли средства, и номер и дату реестра из поля «Назначение платежа» данного платежного поручения.
Каким образом субсидии могли уйти ошибочно, налоговики не поясняют. И очень удивляет, что счет для возврата в Сбербанке, а не УФК.