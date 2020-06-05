Работодатель и сотрудники будут электронно обмениваться документами. Проект уже в Думе

Накануне вечером в Госдуму поступил законопроект № 967986-7, подготовленный партией «Единая Россия», который вносит поправки в ТК.

Цель поправок — прописать в ТК положения о юридически значимых сообщениях.

Юридически значимыми сообщениями являются любые акты взаимодействия между сторонами трудового договора, совершаемые ими в целях передачи определенной юридически значимой информации. Передача одной стороной трудового договора другой стороне сообщения любого содержания (заявление, уведомление, обращение, разрешение, требование и т.д.) влечет соответствующее юридическое последствие, предусмотренное трудовым законодательством.

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Законопроектом предлагается установить, что обмен сообщениями может быть произведен не только в личном присутствии в одном месте работника и работодателя или при направлении сообщения стороне трудового договора в виде бумажного документа с использованием почтовой связи, но также и с использованием электронных или иных технических средств.

Законопроект регулирует два важных вопроса, касающиеся доставки юридически значимого сообщения.

Во-первых, вопрос о моменте, с которого сообщение влечет юридические последствия. Таким моментом является момент доставки сообщения адресату.

Во-вторых, предлагает устанавливать отправителя любым способом, позволяющим достоверно определить лицо, отправившее сообщение. Таким способом может быть, например, предварительное указание в трудовом договоре адресов сторон (в том числе адресов электронной почты) для обмена сообщениями. Также способом может выступить использование ЭЦП (простого сочетания логина и пароля или усиленной квалифицированной подписи), позволяющей достоверно установить отправителя.

Еще одной важной новеллой законопроекта являются поправки в статью 67 ТК РФ, согласно которым трудовой договор может быть заключен электронно.