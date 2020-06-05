Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля. Собянин пообещал

Мэр Москвы сообщил, что к 8 июня появится очередной график — поэтапного снятия ограничений в столице. А сами ограничения снимут к 1 июля.

«Такой график уже можно составить на июнь месяц до 1 июля, то есть поэтапно до июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять», — добавил он.

Собянин подчеркнул, что снятие ограничений в городе будет зависеть от темпов распространения инфекции.

«Судя по тому, как ответственно москвичи подходят ко всем этим мероприятиям, требованиям, по тому, как ведется работа на предприятиях и торговли, и услуг, и промышленных, я думаю, что мы выдержим этот график и будем шаг за шагом снимать все ограничения и возвращаться к нормальной жизни», — сказал Собянин.

Цитаты по «РИА Новости».