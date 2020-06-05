Малый бизнес в мае недополучил 41% прибыли. По сравнению с прошлым годом

Аналитики ИТ-компании «Эвотор» сравнили оборот торговых точек малого и среднего бизнеса в мае этого и прошлого года.

Несмотря на послабления в режиме ограничений ни один из ключевых сегментов МСБ не достиг в мае оборотов прошлого года. Выручка малых и средних предприятий торговли и сферы услуг на фоне пандемии в мае сократилась на 41% по сравнению с прошлым годом.

В апреле, по данным Эвотора, оборот малого и среднего бизнеса упал на 54%, а в марте ? на 10% по сравнению с аналогичными периодами 2019 года. В период самоизоляции паттерн потребления изменился. Люди стали больше покупок делать в онлайне, реже посещать традиционные магазины, но покупать больше товаров за один поход в магазин. В результате трафик в магазинах сократился, но средний чек покупок повседневных товаров вырос. Скачать графики по обороту и среднему чеку.

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Оборот несетевых супер- и минимаркетов в мае сократился на 29% по сравнению с прошлым годом, при этом средний чек вырос на 15% до 314 рублей.

Выручка специализированных продуктовых лавок сократилась на 12%, а средний чек вырос на 8% до 477 рублей.

Оборот зоомагазинов упал в период пандемии на 24%, при этом средний чек вырос на 11% до 658 рублей.

В мае сократилась даже выручка несетевых аптек ? на 23% по сравнению с прошлым годом, зато средний чек в аптеках вырос на 14% до 486 рублей.

Выручка табачной розницы уменьшилась на 27%, а средний чек прибавил 10% до 302 рублей.

Оборот пивных магазинов сократился на 16%, а средний чек вырос на 14% до 350 рублей.

Вопреки расхожему мнению, что россияне стали больше пить на самоизоляции, выручка алкомаркетов уменьшилась на 34%, средний чек тоже упал — на 14% до 366 рублей.

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По данным Эвотора, магазины стройматериалов восстанавливают обороты быстрее большинства сегментов МСБ. Уже в мае, с началом дачного сезона, выручка этого сегмента превысила показатели начала марта. Однако даже у магазинов стройматериалов оборот по сравнению с маем прошлого года упал — на 34%. При этом средний чек тоже сократился — на 8% до 1342 рублей.

Магазины сантехники не досчитались 33% прошлогодней выручки за май, магазины товаров для дачи ? 26%, хозяйственные магазины — на 22%.

Больше всего из-за коронавируса и режима ограничений пострадали модный ритейл и сфера услуг.

Выручка небольших музеев была в мае ниже на 94%, чем в прошлом году, турагентств ? на 87%, спортивных центров ? на 84%, салонов красоты ? на 71%, гостиниц ? на 69%, магазинов одежды ? на 69%, обуви ? на 67%, ювелирных магазинов ? на 61%, оптик ? на 60%, стоматологий ? на 53%.

«Оборот малого и среднего бизнеса в мае на 27% превысил апрельские показатели. Между тем падение год к году оставалось по-прежнему драматическим — более 40%. О начале восстановления бизнеса можно будет говорить по итогам июня. С начала лета в Москве и в большинстве российских регионов разрешили работать непродовольственным магазинам и отдельных сегментам сферы услуг. За время самоизоляции сформировался отложенный спрос на товары категории “мода” (одежду, обувь, аксессуары), товары для дачи, услуги салонов красоты, стоматологий – потребление в этих сегментах в июне будет расти активнее всего», — прогнозирует генеральный директор ИТ-компании «Эвотор» Андрей Романенко.

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Для анализа использовались данные онлайн-касс «Эвотор» ? более 650 тыс. устройств по всей России. Сравнивался ежемесячный оборот по онлайн-кассам в 2020 и 2019 годах с поправкой на рост базы.