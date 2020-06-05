В ближайшее время налога на бездетность в России не будет

Введение налога на бездетность и малодетность представляется нецелесообразным в связи с рядом проблем администрирования такого налога.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-01-11/41423 от 20.05.2020, отвечая на письменное предложение налогоплательщика.

Одновременно отмечается, что в соответствии с поручениями Президента В.В. Путина, озвученными в Посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.12.2016 и 01.03.2018, Правительством на ближайшие 6 лет зафиксированы параметры налоговой системы, за исключением изменений уточняющего характера, направленных в первую очередь на дальнейшее совершенствование налогового администрирования.

Кроме того, одобренными Правительством Российской Федерации Основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов введение налога на бездетность не предусмотрено.