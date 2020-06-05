Как коронавирус повлиял на сбережения россиян

Ограничения, связанные с распространением нового коронавируса COVID-19, не повлияли на сбережения 42% россиян, а у 4% они даже выросли.

Это показало совместное исследование The Boston Consulting Group (BCG) и холдинга «Ромир», которое есть в распоряжении РИА Новости.

Целями исследования были анализ отношения потребителей к сложившейся на фоне пандемии ситуации и выявление их готовности к тратам. В исследовании приняли участие 1,2 тысячи респондентов по всей России из разных социально-демографических групп, с углубленным исследованием в Москве. Исследование показало, что у 42% россиян в отношении инвестиций и сбережений ничего не поменялось, 11% рассказали о сокращении сбережений, а 4% — об их росте (6% — в Москве). При этом 43% признались, что у них нет сберегательного счета.

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Исследование также показало, что люди утомлены карантином и мечтают вернуться к обычной жизни — уже в ближайшие месяцы потребители намерены постепенно возвращать свои расходы на обычный уровень.

«По мере снятия ограничений более половины опрошенных планируют вернуться к докризисному уровню трат в таких категориях, как продукты питания, одежда и обувь, а также косметика», — рассказал управляющий директор и партнер BCG Иван Котов.

Котов также обратил внимание на перемены в привычках. Так, после снятия карантина люди хотят продолжить готовить дома, проводить время с семьей, а также гулять, заниматься спортом и ходить в гости. Из новых трендов он особенно выделяет продажи через онлайн-каналы, которые, очевидно, будут иметь успех и после пандемии. При этом с точки зрения спроса сильнее всего, как и ожидалось, пострадали категории, относящиеся к индустрии досуга, развлечений и путешествий: туризм, спа-салоны, рестораны, кинотеатры.