Как быстро закрыть фирму? Отвечаем: законно — никак

Вопрос быстрого закрытия фирмы будет актуален, пожалуй, во все времена. Вот и сейчас подобный прилетел в «Красный уголок бухгалтера».

«Здравствуйте, подскажите пожалуйста как по быстрому закрыть фирму? Уже около года фирма бездействует, отчеты не отправляет, оборотов нет, налоговая тоже не закрыла автоматом».

Казалось бы, согласно статье 21.1 Закона о регистрации юрлиц и ИП, по решению регистрирующего органа. Как недействующее.

В таком случае будет ряд проблем. За исключение компании из ЕГРЮЛ как недействующей с долгами перед бюджетом, у ее директора и участников с долей более 50% не будет возможности вновь быть таковыми в новых компаниях в течение 3 лет.

Компания, которая не сдает отчетность — будет с долгами, поскольку у нее будут штрафы за несдачу отчетности. А значит, в любом случае будут проблемы у директора и участников.

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А вот что написали в комментариях:

«По закону быстро не получится. Месяца за 3 −4 можно закрыть. Ну или продать желающим. Вот это можно за час у нотариуса сделать. За брошенную фирму участники и директор под дисквалификацию на 3 года попадают».

Продажа фирмы не есть ликвидация. И если были какие-то «грешки», отвечать по ним будут тот директор и участники, при которых они были совершены.

«У меня была общественная организация. Все через Минюст. Я ее год закрывала. И то, пришлось какие-то решения и собрания членов симулировать, половина из которых уже поумирали».

Ликвидация ООО, кстати, тоже год длится максимум. По закону. Потом можно продлить через суд.

У кого-от в процессе:

«У меня с 13 года деятельности нет, нулевки сдаю... Сначала сроки выждал, потом все лень да некогда, но собирался уже в вестник подавать... А тут в октябре прошлого года налоговая сама докопалась: или открывайте р/с, ведите деятельность или закроем. Т.к. мне на дискву плевать, игнорировал. И вот с мая они запустили ликвидацию, ждем-с».

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Завершим вот таким мнением:

«Не стоит ждать того момента, когда компанию исключат из ЕГРЮЛ из-за недостоверных данных. В этом случае гендир и учредитель попадут в список дисквалифицированных лиц и если не ошибаюсь два, а возможно три года, не смогут быть учредителями и руководителями организаций. Только ликвидация. Срок 5 месяцев».

Срок конечно может быть разный. Но согласимся — если нет угрозы выездной проверки — ликвидация в порядке ст 61-64 ГК. Если есть — банкротство.