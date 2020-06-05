В Москве пройден самый острый период ограничений. Так считает заммэра

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов утверждает, что в Москве пройдет самый острый период ограничений

«Мы последовательно открываем отрасли экономики, и сейчас перед нами стоит задача не только купировать проблемы вынужденного приостановления деятельности, но и оперативно вернуться к экономическому росту», — добавил он на заседании оперативного штаба по экономике города.

По словам Ефимова, на неделе с 27 мая по 2 июня оборот розничной торговли впервые показал рост более 10% и составил шесть миллиардов рублей, или плюс 10,2% к предыдущей неделе. Из них 2,7 миллиарда дали предприятия продовольственной торговли, 3,3 миллиарда — непродовольственной.

Острый, может, и пройден. Но вот прогулки по графикам — создают не меньшую социальную напряженность. Да и ношение масок вообще везде кроме дома остроты не снижает.

По материалам "РИА Новости".