Пятничная подборка из социальных сетей. Не про корону

Традиционная пятничная подборка мемов. Иногда нужно отвлекаться от проблем, особенно после трудной недели.
Как многие уже поняли, 2020-й год что-то явно хочет нам сказать. Или просто на фоне всего происходящего такие события выглядят особенно пикантно:
А если кто-то чего-то не понял не понял — то из космоса предлагается еще один аргумент:
Завтра как раз узнаем.
Вот кстати Австралия такая страна, про которую новости прилетают одна причудливее другой:
Интересно, а как они его, для начала, поймали?
Интересно, у него имя есть?
Кстати, об именах. Про корабль говорят, что как его назовешь, так на нем и ... напиши. А кто-то решает поменять фамилию и отчество, чтобы стать успешным(ой):
А кто-то называет ребенка:
А чего не Принц Али Абабва? Или он тут в ипостаси именно Аладдина?
Вообще, со всей этой модой на имена стоит несколько раз подумать:
А вообще, не нужно такие имена давать. Детям еще в садик ходить. И в школу.
Хотелось сказать про птиц высокого полета. Но некоторые выглядят совсем не так:
Вот что за стереотипы про бухгалтерию?!
И в завершение:
Как говорится, в очередь!
Будьте здоровы, не болейте!