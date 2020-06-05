Клерк.Ру

Пятничная подборка из социальных сетей. Не про корону

Традиционная пятничная подборка мемов. Иногда нужно отвлекаться от проблем, особенно после трудной недели.

Как многие уже поняли, 2020-й год что-то явно хочет нам сказать. Или просто на фоне всего происходящего такие события выглядят особенно пикантно:

ладья

сосуд

йел

А если кто-то чего-то не понял не понял — то из космоса предлагается еще один аргумент:

аст

Завтра как раз узнаем.

Вот кстати Австралия такая страна, про которую новости прилетают одна причудливее другой:

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авст

Интересно, а как они его, для начала, поймали?

австр1

Интересно, у него имя есть?

Кстати, об именах. Про корабль говорят, что как его назовешь, так на нем и ... напиши. А кто-то решает поменять фамилию и отчество, чтобы стать успешным(ой):

жанна

А кто-то называет ребенка:

аладд

А чего не Принц Али Абабва? Или он тут в ипостаси именно Аладдина?

Вообще, со всей этой модой на имена стоит несколько раз подумать:

дети

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А вообще,  не нужно такие имена давать. Детям еще в садик ходить. И в школу.

Хотелось сказать про птиц высокого полета. Но некоторые выглядят совсем не так:

птицы

Вот что за стереотипы про бухгалтерию?! 

И в завершение:

сбер

Как говорится, в очередь!

Будьте здоровы, не болейте!

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