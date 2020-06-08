Минюст признал акты Собянина по ограничительным мерам законными. Кто бы сомневался

Министерство юстиции признало законными акты мэра Москвы Собянина. Понятно, что никто не надеялся, но все-таки.

«В результате проведенного исследования Минюст России считает, что меры, введенные на территории России, <...> безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории России», — говорится в сообщении Минюста.

В Минюсте отметили, что проведенный анализ указывает на то, что принимаемые меры предопределяются степенью угрозы на территории каждого российского региона, а также сопровождаются полномасштабной господдержкой наиболее уязвимых сфер экономики, а также различных категорий граждан.

«Это подтверждает, что при введении неотложных мер были соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод», — подчеркнули в министерстве.

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На прошлой неделе, в соответствии с решением Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции от 2 июня 2020 г., премьер Мишустин поручил ряду министерств и ведомств, а также экспертному юридическому сообществу дать оценку правовым актам города Москвы на предмет возможного нарушения прав граждан.

Руководитель МОО «Центр правопорядка в г. Москве и Московской области» Александр Хаминский письмом от 02.06.2020 г. № 344 уведомил М.В. Мишустина о том, что ряд положений указа мэра Москвы от 05.03.2020 г. № 12-УМ (в ред. от 07.05.2020 г. и более поздних) нарушает нормы федерального законодательства, а именно ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68 и пп. «в» п. 3 Постановления Правительства России от 02.04.2020 г. № 417, обязывающих граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) исключительно в случае их предоставления органами государственной власти субъектов федерации, органами местного самоуправления и организациями. В результате чего к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ необоснованно были привлечены тысячи москвичей.