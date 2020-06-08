Два простых совета от банка, как защититься от кибермошенников

Киберпреступность, особенно в период ограничений, активизировалась в разы. Причем, жертвами становятся не только частные лица, но и компании. Как можно защититься?

Директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов рекомендует следующее:

«Прежде всего, нужно понимать, что компании с точки зрения ИТ-процессов "устроены" гораздо сложнее, чем частые лица. Как минимум, кроме интернет-банка, появляется бухгалтерия, которая порождает платежи. Как максимум, — сложнейшая ИТ-инфраструктура с массой опубликованных ИТ-сервисов, интеграций с партнерами, удаленными доступами и прочими ИТ-решениями.

И поэтому глобально есть, пожалуй, две оптимальные стратегии:

1) Внимательно прочесть те рекомендации, которые излагаются в договорах с банками и правилами дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Понять, что там написано. Далее осознанно и профессионально следовать изложенному.

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2) Внезапно! Не делать вообще ничего. Клиент может ставить простые пароли, подключаться к интернету откуда угодно, передавать компьютер, с которого делает платежи, ребенку или приятелю попользоваться. Мы уже априори думаем, что клиент так и делает. Поэтому успешно заботимся о сохранности средств, исходя из этой концепции.

И это лучше, чем непрофессиональные и необдуманные действия, которые создают ложное чувство защищенности, открывая при этом миллион уязвимостей и дыр. Но если компания-клиент будет обновлять операционную систему хотя бы раз в 1-2 месяца, и поставит какой-нибудь антивирус, мы будем только "за". Это просто, и не создает значимых финансовых и трудовых затрат».

А главное, ничего ведь сложного!