Сбербанк, конечно, подключился к СБП. Но чтобы перевести в другой банк без комиссии, надо постараться

Инструкция, как обойти препоны Сбера.

Большой зеленый банк недавно подключился к системе быстрых платежей. Правда, воспользоваться ею из мобильного приложения не так уж удобно. Выдержка и фантазия — без этого клиенту не справиться.

К примеру, нужно перевести из Сбербанка в другой банк (для примера возьмем Тинькофф-банк) энную сумму. Заходим в приложение, идем в меню перевода на карту другого банка:

Вводим необходимые параметры. И — видим комиссию 1%:

Отменяем, идем обратно в меню. Ищем Систему быстрых платежей. Для этого нужно хорошо так прокрутить вниз:

Кстати, ее еще и подключить нужно, если этого еще не сделали. Об этом не так давно писали на «Клерке».

И вот тут комиссии нет:

Кстати, можно с приложения того же Тинькофф-банка просто запросить нужную сумму с карты Сбера:

И, кстати, сразу без комиссии.