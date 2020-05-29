Зелёный банк забыл рассказать пользователям, как пользоваться быстрыми платежами. За него это делают другие банки

С устойчивостью антител к к-19 большая проблема, однако. Как и с их выработкой.Как правило, чтобы...
Я знаю про такие платформы. Не одни переводчики так работают. Но при чем тут они? Они к трудовым ...
Мы с вами на брудершафт не пили. И не будем.
Из многих больниц выход запрещен по карантину. Чтобы не заражали своих домчадцев и вообще окружаю...
Санитаром. Кто-то там и убирать должен.
У переводчиков это работа через переводческие платформы. Там можно быстро получить заказ, трансфе...
Кто вам сказал, что Магниту дадут деньги? Сам список системообразующих не говорит о том, что им б...
Костры жечь запрещено - противопожарный режим.
Было бы ещё что переводить.
https://youtu.be/b5FYPsKYzGY
у них нет права выбора по взносам в ФСС. Самозанятые физлица не могут платить эти взносы.Добровол...
Самозанятые - это люди, которые имеют право выбора! Если хотят, платят страховые взносы, если не ...
https://www.youtube.com/watch?v=MIRtKl-g-4g
Для отсталых из провинции - что такое платформенная занятость?...
А для детей где деньги взяли? Одному "Магниту" помощи дадут Больше чем всей половине мелкого...
Уже не один раз доказывала в споре, что ИП не может одновременно быть СМЗ. Была уверена, что или ...
Пытались скопировать с Испании методу. Ну так и брали бы 100%. А то свои придумки вставили и всё ...
Если бы была такая возможность, я бы просто сходил и сдал анализы, дабы понимать, стоит ли продол...
И будут! Когда уже кнопку сделаете для отправки ошибки)))...
Я совсем не претендую на роль знатока по части работы банков, ибо ни дня в них не работал. Но я в...
А еще не хотим зависеть от какого-нибудь бестолкового, жадного или себе на уме руководителя. Ты в...
Доброго дня всеммммммммммммммммммм)
Такие люди в нашем царстве-государстве - единицы! Они - скорее исключение из правил. Это, во-перв...
Вирус есть-это факт. А вот все остальное...экономической составляющей в этой эпидемии гораздо бол...
Я ролики на работе не смотрю, дома некогда... Печатную версию прочитала бы :)...
Что, прямо-таки любого пустят? А он может сам больной? Или носитель того же ковид в инкубационном...
До меня только сейчас дошло о чем эта фраза "выбирающий пол". Я вчера подумала, что это про гейро...
А если и живут - не от хорошей жизни. Допускаю человеколюбов, но большая часть - чтоб наконец то ...
Гастрабайтеров отменяют. А вообще честно Минтруд в курсе раазъяснений потребнадзора? Из заголовк...
только по умолчанию функция в приложении отключена, и надо в настройках ее подключить...
Московскому начальнику полиции видимо пока слова не дают. А вот наш, местный, выступил и озвучил,...
Не верю что кто- то сможет все 60 минут посмотреть. Я лично два кусочка отсмотрел по 40 секунд. С...
Вот дебил. Грипп и тубик тоже реальны и, даже, заразны, как нас уверяют. Однако никаких карантино...
Если посмотреть на все что творится в нашем городе, с учетом индекса самоизоляции, то пару недель...