Зелёный банк забыл рассказать пользователям, как пользоваться быстрыми платежами. За него это делают другие банки

Вчера на «Клерке» писали, что Сбербанк наконец-то подключился к системе быстрых платежей.

До этого его оштрафовал ЦБ за невыполнение данного подключения. Причем, это был единственный из 11 системно-значимых банков, который этого не сделал.

Но осталось одно «но». Настройки этой опции Сбербанк в своем приложении запрятал так далеко (и не сказал пользователям где их искать), что это за него стали делать другие банки:

А еще мы прикрепили во вложении инструкцию НСПК для клиентов Сбербанка.