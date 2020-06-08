Ключевую ставку ЦБ могут снизить в июне. Предположительно, до 4,75%

Глава ЦБ рассказала на онлайн-конференции о возможном снижении ключевой ставки в июне.

«В целом данные и об экономике, и об инфляции подтверждают наше мнение о наличии значительного пространства для снижения ключевой ставки», — указала Набиуллина.

Замедление роста цен происходит быстрее, чем ранее ожидал регулятор, благодаря укреплению рубля на фоне стремительного роста цен на нефть, уточнила она. Сильное дезинфляционное влияние оказывает подавленный спрос. В мае уровень годовой инфляции составлял 3,1% при цели Банка России по инфляции «вблизи 4%».

Пока наиболее вероятным выглядит сценарий со снижением ставки до 4,75%, считает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. «В любом случае ожидаем, что Банк России сохранит сигнал о возможности дальнейшего смягчения монетарной политики. В отсутствие внешних шоков к концу года ключевая ставка может снизиться до 4%», — допускает аналитик.

По материалам «РГ».