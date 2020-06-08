Перевозчикам могут дать налоговый вычет на покупку онлайн-касс

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос о новом налоговом вычете для пассажирских перевозчиков.

Вот что написано в Перечене поручений по итогам совещания по вопросам развития транспорта, опубликованном на сайте президента:

2. Правительству Российской Федерации при участии Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»:

а) рассмотреть вопросы, касающиеся: ...

предоставления налогового вычета в размере стоимости контрольно-кассовой техники, приобретённой налогоплательщиком для осуществления водителем или кондуктором расчётов в салоне транспортного средства при реализации проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте.

Срок исполнения поручения - 10 июня. Ответственные лица Михаил Мишустин и Александр Шохин.

Ранее вычеты предоставлялись плательщикам ЕНВД и ПСН в размере расходов на приобретение ККТ, но не более 18 000 рублей за каждую единицу. Но получить вычет можно было только по технике, зарегистрированной до 1 июля 2019 года.