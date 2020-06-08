ФНС опубликовала сведения о налоговой нагрузке за 2019 год. Проверьте, грозит ли вам выездная проверка

ФНС на своем сайте добавила в раздел «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок» сведения по налоговой нагрузке и показателям рентабельности за 2019 год.

Напомним, если налоговая нагрузка у налогоплательщика ниже ее среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли или уровень рентабельности бизнеса по данным бухучета значительно отклоняется от уровня рентабельности для данной сферы деятельности, налогоплательщик может быть включен в план проведения выездных налоговых проверок.