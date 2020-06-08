Топ-менеджерам госкомпаний хотят сократить зарплаты. До уровня трех «минималок» для Мишустина

В Правительстве рассматривают идею ограничить зарплаты топ-менеджеров госкорпораций. И ограничить ее потолком в размере трех минимальных зарплат для главы правительства.

То есть, их зарплаты должны будут составить не более 30 миллионов рублей в год. Или 2 миллиона 500 тысяч рублей в месяц.

Возможны и исключения, но только по решению президента.

Невотльно задаешься вопросом: сколько же они получают сейчас?

Как пишет « Коммерсантъ », в большинстве случаев размер вознаграждений явно превышает 30 млн руб. в год:

«Роснефть» в 2019 году потратила на выплаты правлению 3,57 млрд руб.

«Газпром» — 1,5 млрд руб.

ОАО РЖД — 2,7 млрд руб. (включая трехлетнее вознаграждение).

«Транснефть» (правление и совет директоров) — 2,34 млрд руб., «Аэрофлот» (правление и совет директоров) — 2,138 млрд руб.

Наименьшие расходы на правление у «Россетей» — 273 млн руб.

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В данный момент регулируются зарплаты глав ПФР, ФСС и ФОМС — их месячное вознаграждение не может превышать десять среднемесячных зарплат работников этих организаций.

Для примера, в правлении «Газпрома» 14 человек. Делим 1,5 млрд на 14, выходит чуть больше 107 млн руб на каждого.

Другой пример. В правлении «Роснефти» 11 человек. Делим 3,57 млрд на 11, получается чуть больше 324 млн руб. на каждого. Хотя в обоих случаях распределение, скорее всего, не в равных долях.

Инетересно, а в эти выплаты входят только зарплаты, или премиальные тоже?