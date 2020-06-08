Власти дадут приоритет для россиян при устройстве на квалифицированную работу

Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.

О том, что чиновники ведут консультации насчет введения в России подобных мер, сказано в отчете Минтруда, с которым ознакомились «Известия».

Также на консультациях обсуждаются вопросы совершенствования порядка определения потребности в иностранной рабочей силе, разработки и реализации политики в области трудовой миграции, указано в документе.

Сегодня российское трудовое право не предусматривает для работодателей обязанности отдавать предпочтение россиянам при найме новых сотрудников. По рядовым должностям оформление на работу наших граждан и гастарбайтеров практически не отличается. Однако государство регулирует численность последних, устанавливая допустимую долю сотрудников-иностранцев для ряда отраслей экономики.

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Например, в этом году по постановлению правительства в строительных организациях до 80% работников могут быть мигрантами, в компаниях, которые занимаются выращиванием овощей, — до половины, а аптекам привлекать таких сотрудников запрещено. Также региональные власти регулируют число выдаваемых патентов.

Устройство высококвалифицированных иностранцев для работодателей сложнее, хотя квоты на них не распространяются. Нужно получить разрешение в МВД, заплатить госпошлину (10 тыс. рублей за человека), оформить ходатайство и гарантийные письма для оформления визы.

На более строгом квотировании иностранной рабочей силы уже несколько лет настаивают профсоюзы. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков уже прокомментировал публикацию в «Известиях».

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«Мы давно это предлагали. Более того, это все связано с политикой привлечения трудящихся мигрантов — надо пересматривать эту политику и тогда не будет этот вопрос стоять так остро», — сказал Шмаков РИА Новости.

Он отметил, что некоторые работодатели для снижения затрат на зарплату привлекают мигрантов, которые соглашаются на более низкую оплату своего труда, а граждан России не берут.