Vivid Money, который может составить конкуренцию Revolut, успешно запущен в Германии

В Германии запустили сервис Vivid Money, который основали экс-топ-менеджеры Тинькофф Банка.

Vivid Money была основана в 2019 году в Берлине двумя топ-менеджера TCS Group: старшим вице-президентом Тинькофф Банка по развитию бизнеса Артемом Ямановым и вице-президентом по разработке новых продуктов Александром Емешевым, которые покинули должности в банке. Всего в команде Vivid Money числится 130 человек, говорится в сообщении компании.

Приложение Vivid Money позволяет открывать банковские счета более чем в ста валютах, совершать платежи и переводы, снимать наличные, а также получать кешбэк за покупки до 10%. К счету открывается цифровая карта Visa, которую также можно получить в металлическом виде. Как говорится на сайте сервиса, счет можно открыть как со стандартным, так и с премиальным обслуживанием. В первом случае услуга будет бесплатна, во втором ее стоимость составит €9,90 после трех месяцев бесплатного обслуживания.

Снятие наличных бесплатно до €200 или €1000 в месяц, после чего комиссия составит 3%. Обслуживание карты — €1. За переводы и обмен валюты комиссия не взимается. В ближайшее время в приложении также будут запущены инвестиционные продукты. Клиенты смогут инвестировать в акции американских и европейских компаний, а также в биржевой инвестиционный фонд (ETF).

Основной инвестор проекта — TCS Group Олега Тинькова, который утверждает, что проект составит конкуренцию сервису Revolut.

По материалам «РБК».