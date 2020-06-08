Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении

Президент подписал федеральный закон от 08.06.2020 № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации».

Федеральный регистр будет создан на основе сведений, которые уже содержатся в государственных информационных системах различных органов власти, например, МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов. Информацию возьмут из записей актов о рождении, документов, удостоверяющих личность, о миграционном учёте и так далее.

В регистре будут содержаться такие данные, как ФИО, дата рождения, дата смерти, пол, сведения о семейном положении, гражданство и так далее. Сведения из регистра смогут получать государственные и муниципальные органы, МФЦ, нотариусы, а также физические лица или их законные представители. Кроме этого, в регистре будет закрытый реестр, который формируется в целях зашифровки информации о лицах, находящихся под государственной защитой или государственной охраной.

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Установлены цели, в которых могут использоваться сведения, содержащиеся в регистре — в частности, это совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муниципальных функций, реализация государственной политики в сфере социально-экономического развития, защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения национальной безопасности, официальный статистический учет населения, составление и реализация государственных и муниципальных программ, подготовка бюджетов.

Оператором ЕФИР будет Федеральная налоговая служба. Глава ФНС Даниил Егоров ранее заверил, что данные будут надежно защищены. По его словам, информация о населении будет храниться не в одном месте, а в разных центрах обработки данных. Также Егоров уточнил, что регистр не будет содержать биометрических, медицинских сведений, а также данных о вероисповедании лица.