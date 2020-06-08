Ограничения в Москве отменяют. Но маски и перчатки — нет

Несмотря на отмену режима самоизоляции и пропускной системы для поездок в Москве с 9 июня, по-прежнему остаются обязательными требования по масочно-перчаточному режиму при посещении общественных мест и прогулок, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.

Указ 8 июня 2020 г. № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности», можно скачать из вложения.

Судя по всему, это пункт 7 данного указа:

«Установить, что ограничения, установленные указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности", действуют в части, не противоречащей настоящему указу».

Не ясен смысл ношения перчаток в жару, может, стоило заменить их на антисептики? Как, например, сделали в Ивановской области.

Да и маски на улицах из-за той же жары, скорее всего, носить не будут.