Центробанк потребовал отчетность у стоматологических клиник. И не только у них

Центробанк сильно удивил бухгалтеров стоматологических клиник — он потребовал сдачи статистической отчетности. Сначала они даже решили, что это розыгрыш, однако оказалось, что это не так.

«Оказалось, действительно, Центральный банк и действительно вежливо попросили прислать статистическую форму. Даже провели телефонный ликбез, как и куда нажимать на их сайте. Настойчиво предлагали прислать отчет почтой бумагой и дополнительно — на флешке. Здесь пришлось отказать. 1,5 часа — и нулевой отчет сдан. Теперь это ежеквартальная процедура», — пишут в «Красном уголке бухгалтера».

Форма 1-МЕД (квартальная) утверждена Указанием Банка России от 25.11.2019 № 5328-У. Заполняется по услугам, оказываемым валютным нерезидентам. Сдают те, кто попал в выборку. При этом не важно, что услуги оказывались только резидентам, надо сдавать дажу нулевку.

Попасть в выборку ЦБ могут не только медицинские клиники, но и турагенства. Узнать о том, обязана ваша организация сдавать статистическую отчетность в Центробанк или нет, можно на этой странице сайта ЦБ.

