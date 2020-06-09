Отдых в России может подорожать на 30%. Из-за короткого сезона и отсутствия иностранцев

Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Всё это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены», — пояснил эксперт. — «По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль — август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20–30%».

От также добавил, что иностранных туристов в этом году, скорее всего не будет, что тоже благоприятно на отрасли не скажется.

За несколько месяцев падение оборота в этом секторе составило от 95 до 100%, а недополученные доходы, по оценке Ростуризма, достигли 1,5 трлн рублей. Остаться без работы рискуют в общей сложности более 7 млн человек, если считать со смежными отраслями.

Вчера на совещании Мишустин сказал, что Россия начнает постепенно открывать туристический сезон.

По материалам «Известий».