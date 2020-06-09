Предложили ввести единый счет для уплаты всех налогов. А потом пусть ФНС сама их распределяет

Предприятия должны уплачивать все налоги на единый расчетный счет, после чего денежные средства должны перераспределяться по отдельным бюджетам.
С таким предложением выступила Торгово-промышленная палата.
Письмо с инициативой направлено главой ТПП Сергеем Катыриным в адрес статс-секретаря — замминистра финансов РФ Алексея Сазанова.
«Текущий порядок уплаты на различные расчетные счета создает существенную административную нагрузку на бизнес. Исходя из принципа „одного окна“ и максимального упрощения процесса уплаты налога, было бы целесообразно уплачивать все налоги организации на единый расчетный счет, а также осуществлять все сверки расчетов с одним налоговым органом (инспекцией)», — цитирует ИА ТАСС это письмо.
Отмечается, что при общей достаточности уплаченных организацией средств не должно возникать технических недоимок между отдельными налогами и бюджетами.