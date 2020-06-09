15-20% фитнес-объектов Москвы не пережило период ограничений

Из-за вынужденного простоя объектов фитнеса во время коронавирусной пандемии, 15-20% из них не смогут вернуться к работе.

Об этом рассказал президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева.

«В Москве до пандемии работало 1800 фитнес-объектов (небольших студий и мультифункциональных комплексов), в которых было трудоустроено более 75 тыс. сотрудников. Остановку деятельности не пережило 15-20% рынка», — сказала она.

По мнению Киселевой, это связано с низкой маржинальностью отрасли, которая работает за счет оборотных средств. При этом продажи в отрасли упали уже в феврале, в марте полностью остановились.

«Подушки безопасности нет», — подчеркнула она.

Глава ассоциации отметила, что сейчас все спорт-клубы Москвы активно готовятся к открытию.

«Подготовка началась с момента выпущенных рекомендаций Роспотребнадзора, которые готовились при активном участии Ассоциации операторов фитнес-индустрии. В настоящий момент мы с Роспотребнадзором дорабатываем рекомендации. Также ждем распоряжений департамента спорта правительства Москвы», — заключила она.

По анонсированному вчера графику снятия ограничений, студии финтеса должны начать работу с 23 июня.

Использованы материалы «ТАСС».