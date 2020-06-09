24 региона столкнулись со сложностями при оформлении выплат на детей

Сложности при оформлении выплат на детей от трех до семи лет возникли в 24 регионах РФ, процесс находится на контроле Минтруда, заявил глава министерства Антон Котяков на совещании председателя Совфеда Валентины Матвиенко с членами совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями регионов.

«Выплаты на детей от трех до семи лет — это первая региональная мера социальной поддержки, которая обеспечена техническими и нормативными решениями на федеральном уровне. Это позволило сформировать единый максимально упрощенный для граждан подход в оформлении выплаты. Независимо от того, где проживает семья, в каком регионе, для оформления пособия достаточно подать заявление на едином портале Государственных услуг. Внедряя новые технологические решения, отдельные субъекты столкнулись со сложностями, замедлившими процесс обработки поступивших заявлений. Таких регионов на сегодняшний день 24», — цитирует Котякова РИА Новости.

По его словам, ситуации находится на контроле Минтруда и Минкомсвязи, которые в постоянном взаимодействии с регионами отлаживают процесс приема и обработки заявлений.

О том, какие именно сложности возникли, министр не сказал.