Адвокатов на военной пенсии освободят от фиксированных взносов

В Госдуму поступил правительственный законопроект № 970006-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"».

Адвокатов из числа военных пенсионеров освободят от обязательных фиксированных взносов на ОПС.

Они смогут платить взносы добровольно, если захотят.

Почему власти пошли на такие меры? Все дело в том, что Конституционный суд Постановлением № 5-П/2020 от 28.01.2020 предписал внести эти поправки.

Напомним, с суд обратилась гражданка Морозова — адвокат, получающий пенсию за выслугу лет.

По закону военные пенсионеры не освобождаются от фиксированных взносов, так как теоретически имеют право на вторую пенсию.

Однако на практике право на вторую, гражданскую пенсию, не всегда можно реализовать. Например, в случае этой гражданки ситуация следующая:

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К моменту достижения ею пенсионного возраста в 2029 году она не сможет выработать требуемого в соответствии с действующим правовым регулированием 15-летнего страхового стажа и сформировать индивидуальный пенсионный коэффициент в размере 30.

То есть совершенно очевидно, что— на ее пенсии они никак не скажутся.

КС указал, что работающие по трудовому договору могут заработать 30 баллов для второй пенсии, но для адвоката — это практически анреал. Без уплаты дополнительных взносов сверх обычной суммы это невозможно.