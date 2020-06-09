В список пострадавших отраслей включат ювелиров

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о включении ювелирной отрасли в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате распространения коронавируса.

Поручение, согласно имеющимся в распоряжении «Интерфакса» материалам, дано по итогам обращения к президенту губернатора Костромской области Сергея Ситникова.

На основании поручения президента первый вице-премьер Андрей Белоусов попросил Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг до 20 июня подготовить позицию по этому поводу.

Предоставление отрасли мер федеральной поддержки позволит ювелирам защитить трудовые коллективы, выполнить экспортные контракты и сохранить зарубежные рынки сбыта, считает губернатор.

Он также отмечает необходимость отмены избыточного госконтроля за оборотом украшений из . Сейчас серебряные изделия, несмотря на свою дешевизну, продаются только в ювелирных магазинах, что серьезно ограничивает их сбыт.

Предприятия Костромской области выпускают 50% золотых и 60% серебряных украшений в России, в отрасли работает более 8,5 тыс. человек. По данным Пробирной палаты, в апреле ежедневное производство костромских предприятия сократилось в 11 раз к марту.