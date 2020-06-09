Крым с 15 июня отменяет самоизоляцию. А с 1 июля туда можно поехать

В Крыму с 15 июня полностью снимается режим самоизоляции. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«С 15-го июня на территории Республики Крым полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан. Кроме того, также с 15-го июня отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации» — пишет глава региона.

А также, с 1 июля в Крыму можно будет отдохнуть не только жителям региона, но и всем желающим из России.