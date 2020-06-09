Замглавы Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил о росте киберпреступности на 85% за последние пять месяцев. Такую статистику он привел на совещании по проекту концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года.

«Очевидно, что пандемия вынудила многих граждан перейти и самим, и их компаниям [перевести] деятельность в цифровой формат, что закономерно привело к росту киберпреступности. За последние пять месяцев количество преступлений с использованием интернета, информационных технологий, мобильной связи составило более 180 тысяч. Это приблизительно на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщил Медведев ТАСС.

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Он добавил, что в общем количестве преступлений удельный вес киберпреступлений также увеличился почти в два раза. При этом более половины таких деяний относится к тяжким и особо тяжким. «Раз произошел переход в цифру, именно туда свои взгляды преступники и устремили», — отметил зампред Совбеза РФ. По его словам, у преступного сообщества появляются новые схемы, новые технологические приемы.

Медведев подчеркнул, что в этой ситуации особенно уязвимыми оказались физические лица, которые далеко не всегда могут правильно сориентироваться. В первую очередь это касается пожилых людей. «Чтобы заполучить их денежные средства, имущество злоумышленники, действительно, действуют весьма изощренно», — заметил замглавы Совбеза, сделав акцент на том, что подавляющее большинство таких преступлений совершается с использованием современных технических средств связи и информации.

По его словам, некоторые риски, связанные с криминогенной ситуацией, особенно возрастают в текущих условиях. И об этом, по его словам, речь уже шла на оперативных совещаниях Совета Безопасности под руководством президента Владимира Путина.