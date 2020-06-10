ФНС запустила сервис для проверки права на освобождение от уплаты налогов

ФНС запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года.

Категории налогоплательщиков, которые могут воспользоваться такой мерой поддержки, установлены статьей 2 Федерального закона от 08.06.2020 № 172. Эта мера распространяется, в том числе, на занятых в наиболее пострадавших сферах деятельности индивидуальных предпринимателей и организаций - субъектов МСП.

Подробности в материале Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей освободили от налогов за 2 квартал

На странице сервиса достаточно ввести ИНН организации или индивидуального предпринимателя и выбрать применяемую налогоплательщиком систему налогообложения. После чего сервис выведет информацию о возможности применения пониженных тарифов страховых взносов по ставке 0%, а также о платежах за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года, от которых освобождается налогоплательщик.