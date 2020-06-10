Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей освободили от налогов за 2 квартал

Федеральная налоговая служба на своем сайте сообщает о подписании федерального закона от 08.06.2020 № 172-ФЗ, который освобождает бизнес и некоммерческие организации, пострадавшие от коронавируса, от уплаты налогов и сборов за II квартал 2020 года. Для страховых взносов за этот период освобождение реализовано в виде установления тарифов по ставке 0%.
К получившим такую меру поддержки лицам закон относит организации — субъекты МСП, а также индивидуальных предпринимателей, занятых в наиболее пострадавших сферах деятельности. Также в список войдут пострадавшие некоммерческие организации по реестрам, которые будут сформированы уполномоченными органами.
Какие меры поддержки разработаны для НКО и как ими воспользоваться: инструкция
Они освобождаются от уплаты:
- налога на прибыль организаций в части авансовых платежей за II квартал 2020 года;
- налога по упрощенной системе налогообложения, налога на доходы физических лиц для ИП в части платежей за II квартал 2020 года;
- единого сельскохозяйственного налога в части авансового платежа за первое полугодие 2020 года;
- единого налога на вмененный доход, водного налога, торгового сбора в части налога (сбора), исчисленного за II квартал 2020 года;
- акцизов, налога на добычу полезных ископаемых в части налога за апрель-июнь 2020 года;
- налога по патентной системе налогообложения — за календарные дни срока действия патента, приходящиеся на апрель, май и июнь 2020 года
- по налогу на имущество организаций — для всех объектов;
- по транспортному и земельному налогам — для транспортных средств и земельных участков, используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской и (или) уставной деятельности;
- по налогу на имущество физлиц — для объектов недвижимости, используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности.