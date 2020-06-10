Где-то бизнес не может платить аренду и закрывается. А где-то успешно ушел на удаленку, и аренда ему не нужна

Бизнес пусть постепенно, но возвращается в работу. Москва до конца месяца откроет все вплоть до ресторанов. В Петербурге открыли непродовольственную розницу. В Крыму с 15 июня снимается режим самоизоляции.

В общем, люди возвращаются в офисы. И в данный момент возникли две проблемы, связанные с арендой.

С одной стороны, бизнес возвращается в работу с долгами перед арендодателями. Да, кто-то заморозил арендную плату, кто-то дает скидки, рассрочку. Но платить аренду в любом случае придется.

А с другой стороны, некоторые бизнесмены успешно отработали модель с сотрудниками на удаленке, и возвращаться в офисы уже не хотят.

И тут выходит проблема уже для арендодателей — пустующие помещения.

Как пишет BFM про истории двух предпринимателей. Один — владелей сети салонов красоты в Москве. Другой — владелец мебельных магазинов в Санкт-Петербурге.

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Игорь Стоянов владелец сети салонов красоты «Персона»:

«У нас есть салон на Шаболовке, мы, честно говоря, планируем его закрыть. Этот салон находился около бизнес-центра, бизнес-центр маленький, пустой. По нашим прогнозам, сколько бьюти останется, я думаю, что минус 30% однозначно салонов будет закрыто. И причина будет как раз в том, что в центре Москвы экономика поменяется. Закроется часть офисных центров. У "Персоны" есть салон в офисном центре Mail.ru, до сентября они на удаленке, салон закрыт».

Собственно момент, когда бизнесмен успешно отработал модель с удаленкой.

А вот Геннадий Дыбкин, владелец мебельных салонов, договаривался с арендодателями:

«Есть арендодатели, которые полностью заморозили арендные платежи. Их немного, но есть такие комплексы мебельные в Петербурге, которые полностью отменили аренду на момент карантина. Некоторые даже уже на ближайшие месяцы объявили свою ставку, что она будет составлять, например, при условии открытия 50% от обычной арендной платы. А дальше все в переговорах, то есть, так скажем, живой организм, живое общение, и думаем о том, что, когда мы все откроемся, будем смотреть, что там будет по потреблению».

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А бывает, что арендодатели на уступки не идут.

Как правильно говорили многие, «после пандемии мир сильно изменится». Может, не весь мир, но некоторые отношения точно сильно поменяются. В частности, работа в офисах, пусть и не у всех.