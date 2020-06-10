Где-то бизнес не может платить аренду и закрывается. А где-то успешно ушел на удаленку, и аренда ему не нужна

Бизнес пусть постепенно, но возвращается в работу. Москва до конца месяца откроет все вплоть до ресторанов. В Петербурге открыли непродовольственную розницу. В Крыму с 15 июня снимается режим самоизоляции.
В общем, люди возвращаются в офисы. И в данный момент возникли две проблемы, связанные с арендой.
С одной стороны, бизнес возвращается в работу с долгами перед арендодателями. Да, кто-то заморозил арендную плату, кто-то дает скидки, рассрочку. Но платить аренду в любом случае придется.
А с другой стороны, некоторые бизнесмены успешно отработали модель с сотрудниками на удаленке, и возвращаться в офисы уже не хотят.И тут выходит проблема уже для арендодателей — пустующие помещения.
Как пишет BFM про истории двух предпринимателей. Один — владелей сети салонов красоты в Москве. Другой — владелец мебельных магазинов в Санкт-Петербурге.
Игорь Стоянов владелец сети салонов красоты «Персона»:
«У нас есть салон на Шаболовке, мы, честно говоря, планируем его закрыть. Этот салон находился около бизнес-центра, бизнес-центр маленький, пустой. По нашим прогнозам, сколько бьюти останется, я думаю, что минус 30% однозначно салонов будет закрыто. И причина будет как раз в том, что в центре Москвы экономика поменяется. Закроется часть офисных центров. У "Персоны" есть салон в офисном центре Mail.ru, до сентября они на удаленке, салон закрыт».Собственно момент, когда бизнесмен успешно отработал модель с удаленкой.
А вот Геннадий Дыбкин, владелец мебельных салонов, договаривался с арендодателями:
«Есть арендодатели, которые полностью заморозили арендные платежи. Их немного, но есть такие комплексы мебельные в Петербурге, которые полностью отменили аренду на момент карантина. Некоторые даже уже на ближайшие месяцы объявили свою ставку, что она будет составлять, например, при условии открытия 50% от обычной арендной платы. А дальше все в переговорах, то есть, так скажем, живой организм, живое общение, и думаем о том, что, когда мы все откроемся, будем смотреть, что там будет по потреблению».А бывает, что арендодатели на уступки не идут.
Как правильно говорили многие, «после пандемии мир сильно изменится». Может, не весь мир, но некоторые отношения точно сильно поменяются. В частности, работа в офисах, пусть и не у всех.