Оператор обязательной маркировки объяснил, как будут оформлять импорт обуви

Оператор обязательной маркировки ЦРПТ завершил интеграцию с Федеральной таможенной службой для оформления импорта обувных товаров.

С 15 июня по новой системе будут ввозить первые партии маркированных товаров с полным оформлением таможенной декларации, с подачей сведений о кодах маркировки.

В таможенную декларацию вносятся сведения о кодах маркировки, представитель Федеральной таможенной службы обрабатывает декларацию, система таможни в автоматическом режиме отправляет запрос в «Честный ЗНАК» с перечислением данных кодов маркировки.

В ответ «Честный ЗНАК» отдает информацию об атрибутивном составе: кто является владельцем товара, кто производил эмиссию кодов Data Matrix, в каком статусе находится код, и полный атрибутивный состав. Когда эти сведения поступают на таможенный пост, представитель Федеральной таможенной службы производит проверку: он может в ручном режиме сверить или на автовыпуске выпустить, если все в порядке.

Далее участник оборота, получив на руки декларацию, подаст в систему маркировки сведения о том, что он ввез коды маркировки, у него есть номер декларации, она успешно выпущена. Он подаст эти сведения в систему маркировки, а оператор проведет проверку этих сведений и запросит Федеральную таможенную службу о номере декларации, дате декларации, товаре, который въехал на территорию России.

Если все хорошо и сведения достоверны, товар будет введен в оборот и далее его можно по товаропроводящей цепи продавать, перемещать, передавать права собственности, самостоятельно реализовывать либо, если необходимо, вывести из оборота и списать.